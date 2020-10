Usa 2020, ultimo duello tv Trump-Biden: scontro acceso su Covid e tasse (Di venerdì 23 ottobre 2020) L’ultimo duello tv Trump-Biden è stato molto duro ma meno teso del precedente. I due candidati non se le sono mandate a dire su coronavirus, tasse e corruzione. NASHVILLE (USA) – ultimo round Trump-Biden sul palco alla Belmont University di Nashville, in Tennessee. I due candidati alla Casa Bianca sono stati moderati da Kristen Welker di Nbc. Il duello tv è l’ultimo prima delle elezioni del 3 novembre. https://www.youtube.com/watch?v=lSvd8uDLajw&ab channel=CBSNewsTrump-Biden, scontro acceso sul coronavirus Trump ha aperto il dibattito parlando proprio del coronavirus, e sostenendo che ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 23 ottobre 2020) L’tvè stato molto duro ma meno teso del precedente. I due candidati non se le sono mandate a dire su coronavirus,e corruzione. NASHVILLE (USA) –roundsul palco alla Belmont University di Nashville, in Tennessee. I due candidati alla Casa Bianca sono stati moderati da Kristen Welker di Nbc. Iltv è l’prima delle elezioni del 3 novembre. https://www.youtube.com/watch?v=lSvd8uDLajw&ab channel=CBSNewssul coronavirusha aperto il dibattito parlando proprio del coronavirus, e sostenendo che ...

HuffPostItalia : Usa 2020, la dichiarazione di Obama: 'Ho appena votato per Biden e Kamala Harris' (VIDEO) - fattoquotidiano : Il magnate presidente che accusa il suo rivale di svendere l’America alla Cina ha un conto in Cina, da dieci anni c… - fattoquotidiano : Usa, agente uccide 19enne afroamericano disarmato. “Ci hanno sparato per non aver fatto niente” - Piergiulio58 : Usa 2020: sondaggio Cnn, Biden vince l'ultimo dibattito - Ultima Ora - ANSA - mmayr5 : RT @claudio_2022: 'Il papa parla a titolo personale, quello sulle unioni civili non è il magistero della chiesa' Queste le durissime parole… -