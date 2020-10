Usa 2020, ultimo duello Tv tra Biden e Trump prima delle elezioni. Il video (Di venerdì 23 ottobre 2020) Usa 2020, ultimo duello Tv tra Biden e Trump prima delle elezioni Nashville, 23 ott. (askanews) – Ultime battute a Nashville, in Tennessee, tra Joe Biden e Donald Trump nel duello Tv finale, moderato dalla giornalista Christen Welker, prima delle presidenziali del 3 novembre 2020 quando gli americani decideranno il nome del nuovo inquilino della Casa Bianca. Questa volta i toni sono stati più pacati, “razionali” ha detto lo stesso Biden anche se dal dibattito sono emerse posizioni diametralmente opposte praticamente su ogni tema, dal Covid-19, alla Sanità, dall’economia, al razzismo, alla lotta ai ... Leggi su formiche (Di venerdì 23 ottobre 2020) UsaTv traNashville, 23 ott. (askanews) – Ultime battute a Nashville, in Tennessee, tra Joee DonaldnelTv finale, moderato dalla giornalista Christen Welker,presidenziali del 3 novembrequando gli americani decideranno il nome del nuovo inquilino della Casa Bianca. Questa volta i toni sono stati più pacati, “razionali” ha detto lo stessoanche se dal dibattito sono emerse posizioni diametralmente opposte praticamente su ogni tema, dal Covid-19, alla Sanità, dall’economia, al razzismo, alla lotta ai ...

