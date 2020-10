Usa 2020, Trump tenta la carta dell’outsider. Biden (finalmente) alza l’asticella sul clima (Di venerdì 23 ottobre 2020) Elezioni Usa 2020: candidati, sondaggi e come si votaQuattro anni fa Donald Trump è riuscito a farsi eleggere anche perché era visto da una parte dell’elettorato americano come un “outsider”, estraneo ai giochi e ai compromessi di Washington, alle macchinazioni delle élites a differenza di «crooked Hillary», come amava apostrofare la sua sfidante. Lui, Trump, diceva ciò che pensava e faceva ciò che diceva. Si esprimeva con il linguaggio del popolo, senza badare al politicamente corretto e per questo era visto come autentico, un uomo vicino alla gente nonostante fosse un miliardario. Se eletto, prometteva, avrebbe «prosciugato la palude» nella capitale. Nell’ultimo dibattito presidenziale contro l’avversario Joe Biden, ... Leggi su open.online (Di venerdì 23 ottobre 2020) Elezioni Usa: candidati, sondaggi e come si votaQuattro anni fa Donaldè riuscito a farsi eleggere anche perché era visto da una parte dell’elettorato americano come un “outsider”, estraneo ai giochi e ai compromessi di Washington, alle macchinazioni delle élites a differenza di «crooked Hillary», come amava apostrofare la sua sfidante. Lui,, diceva ciò che pensava e faceva ciò che diceva. Si esprimeva con il linguaggio del popolo, senza badare al politicamente corretto e per questo era visto come autentico, un uomo vicino alla gente nonostante fosse un miliardario. Se eletto, prometteva, avrebbe «prosciugato la palude» nella capitale. Nell’ultimo dibattito presidenziale contro l’avversario Joe, ...

