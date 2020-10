Usa 2020, Trump: “Con Kim buone relazioni”. Biden: “Come dire di avere buoni rapporti con Hitler prima che invadesse l’Europa” (Di venerdì 23 ottobre 2020) “Con la Corea del Nord abbiamo un buon rapporto. La gente non capisce, avere un buon rapporto con i leader di altri paesi è una buona cosa”. Cosi’ il presidente Trump su Kim Jong-un durante il dibattito tv con Joe Biden. “E’ come dire che avevamo un buon rapporto con Hitler prima che invadesse l’Europa, il resto dell’Europa. Dai!”, la replica del suo avversario alle presidenziali. L'articolo Usa 2020, Trump: “Con Kim buone relazioni”. Biden: “Come dire di avere buoni rapporti con Hitler prima che invadesse ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 23 ottobre 2020) “Con la Corea del Nord abbiamo un buon rapporto. La gente non capisce,un buon rapporto con i leader di altri paesi è una buona cosa”. Cosi’ il presidentesu Kim Jong-un durante il dibattito tv con Joe. “E’ comeche avevamo un buon rapporto conchel’Europa, il resto dell’Europa. Dai!”, la replica del suo avversario alle presidenziali. L'articolo Usa: “Con Kimrelazioni”.: “Comediconche...

HuffPostItalia : Usa 2020, la dichiarazione di Obama: 'Ho appena votato per Biden e Kamala Harris' (VIDEO) - fattoquotidiano : Il magnate presidente che accusa il suo rivale di svendere l’America alla Cina ha un conto in Cina, da dieci anni c… - fattoquotidiano : Usa, agente uccide 19enne afroamericano disarmato. “Ci hanno sparato per non aver fatto niente” - cjmimun : Usa 2020, per social media duello tv vinto dalla moderatrice Nbc Trump ha elogiato Kristen Welker dopo averla criticata alla vigilia - fr4nc15_93 : RT @Beatric16522218: @fr4nc15_93 Usa 2020, Trump: “Con Kim buone relazioni”. Biden: “Come dire di avere buoni rapporti con Hitler prima che… -