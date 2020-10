Usa 2020: Trump affonda, Biden para, l’ultimo dibattito non ribalta la corsa (Di venerdì 23 ottobre 2020) Se era l’ultima stoccata, è andata a vuoto: almeno, secondo gli spettatori della Cnn, che non sono, però, un pubblico neutrale: è la ‘all news’ progressista, a confronto della Fox News ‘Trumpiana’. Però, il giudizio a caldo è condiviso da molti osservatori: il secondo – e ultimo – dibattito televisivo tra Donald Trump e Joe Biden non ha ribaltato il trend d’una campagna elettorale che, a 11 giorni dal voto, vede lo sfidante in testa. Nel sondaggio della Cnn, il 53% degli intervistati dà vincitore Biden, solo il 39% Trump: il 73% condivide le critiche del democratico al presidente; il 50% quelle del magnate al rivale. Alla fine, chi prima voleva votare Biden ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 23 ottobre 2020) Se era l’ultima stoccata, è andata a vuoto: almeno, secondo gli spettatori della Cnn, che non sono, però, un pubblico neutrale: è la ‘all news’ progressista, a confronto della Fox News ‘iana’. Però, il giudizio a caldo è condiviso da molti osservatori: il secondo – e ultimo –televisivo tra Donalde Joenon hato il trend d’una campagna elettorale che, a 11 giorni dal voto, vede lo sfidante in testa. Nel sondaggio della Cnn, il 53% degli intervistati dà vincitore, solo il 39%: il 73% condivide le critiche del democratico al presidente; il 50% quelle del magnate al rivale. Alla fine, chi prima voleva votare...

