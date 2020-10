Usa 2020, l’ultimo duello Trump-Biden. Due visioni nettamente opposte (Di venerdì 23 ottobre 2020) Due visioni nettamente diverse dell'America sono emerse dall'ultimo duello televisivo tra i due candidati alla Casa Bianca, caratterizzato da toni più pacati rispetto allo scontro andato in scena lo scorso 29 settembre, quando continue interruzioni e insulti impedirono di fatto un vero dibattito sulle priorità del paese. Non è invece mancato il conflitto sui temi in discussione, dalla pandemia da coronavirus alla questione razziale ai cambiamenti climatici, con il presidente Donald Trump che ha nuovamente minimizzato la gravità della crisi sanitaria, mentre lo sfidante democratico Joe Biden ha sottolineato la necessità di un'azione più incisiva in vista dell'inverno, ricordando il pesante bilancio di vittime del Paese."220.000 morti - ha ricordato subito ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 23 ottobre 2020) Duediverse dell'America sono emerse dall'ultimotelevisivo tra i due candidati alla Casa Bianca, caratterizzato da toni più pacati rispetto allo scontro andato in scena lo scorso 29 settembre, quando continue interruzioni e insulti impedirono di fatto un vero dibattito sulle priorità del paese. Non è invece mancato il conflitto sui temi in discussione, dalla pandemia da coronavirus alla questione razziale ai cambiamenti climatici, con il presidente Donaldche ha nuovamente minimizzato la gravità della crisi sanitaria, mentre lo sfidante democratico Joeha sottolineato la necessità di un'azione più incisiva in vista dell'inverno, ricordando il pesante bilancio di vittime del Paese."220.000 morti - ha ricordato subito ...

