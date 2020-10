Usa 2020, l’ultimo dibattito presidenziale. Trump: «Ho fatto più io per gli afroamericani di tutti». Biden attacca: «Sei uno dei presidenti più razzisti di sempre» (Di venerdì 23 ottobre 2020) Sarà stata la scelta di spegnere i microfoni per permettere a ciascun candidato di parlare per due minuti senza interruzioni, ma l’ultimo dibattito tra Joe Biden e Donald Trump in vista delle elezioni del 3 novembre è stato molto più civile rispetto al primo. A meno di due settimane dalle elezioni il presidente in carica, in svantaggio rispetto a Biden nei sondaggi, aveva bisogno di fare qualcosa per recuperare e alla fine ha ostentato calma e serenità, cercando di apparire il più “presidenziale” possibile. Non sono mancati i colpi bassi: dagli attacchi personali alla famiglia di Biden alle accuse a Trump di essere «uno dei presidenti più razzisti di ... Leggi su open.online (Di venerdì 23 ottobre 2020) Sarà stata la scelta di spegnere i microfoni per permettere a ciascun candidato di parlare per due minuti senza interruzioni, ma l’ultimotra Joee Donaldin vista delle elezioni del 3 novembre è stato molto più civile rispetto al primo. A meno di due settimane dalle elezioni il presidente in carica, in svantaggio rispetto anei sondaggi, aveva bisogno di fare qualcosa per recuperare e alla fine ha ostentato calma e serenità, cercando di apparire il più “” possibile. Non sono mancati i colpi bassi: dagli attacchi personali alla famiglia dialle accuse adi essere «uno deipiùdi ...

