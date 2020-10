‘Uomini e Donne’: l’opinione di Chia sulla puntata del 23/10/20 (Di venerdì 23 ottobre 2020) Cioè, fatemi capire perché nello studio di Uomini e Donne ci sono dei ventenni apparentemente dotati di senno (ci metto l’apparentemente giusto perché agli Elios è un attimo a essere smentiti, meglio prevenire insomma…), muniti di sufficiente loquacità tale da evitarci di incorrere nella pennichella pomeridiana e fautori di esterne molto carucce per essere – ancora, nonostante stiamo a un passo dalle luminarie di Natale quasi… – le prime (e mi sto riferendo principalmente a Sophie Codegoni e ai suoi corteggiatori, Marco Cevoli e Nino Vadalà su tutti, perché i due tronisti sembravano essere partiti in quarta ma si sono un po’ persi dietro alle Roberta Di Padua e agli Armando Incarnato di turno…) e noi stiamo ANCORA a sprecare tempo appresso alle storielle fake di Gemma Galgani dedicandogli ... Leggi su isaechia (Di venerdì 23 ottobre 2020) Cioè, fatemi capire perché nello studio di Uomini e Donne ci sono dei ventenni apparentemente dotati di senno (ci metto l’apparentemente giusto perché agli Elios è un attimo a essere smentiti, meglio prevenire insomma…), muniti di sufficiente loquacità tale da evitarci di incorrere nella pennichella pomeridiana e fautori di esterne molto carucce per essere – ancora, nonostante stiamo a un passo dalle luminarie di Natale quasi… – le prime (e mi sto riferendo principalmente a Sophie Codegoni e ai suoi corteggiatori, Marco Cevoli e Nino Vadalà su tutti, perché i due tronisti sembravano essere partiti in quarta ma si sono un po’ persi dietro alle Roberta Di Padua e agli Armando Incarnato di turno…) e noi stiamo ANCORA a sprecare tempo appresso alle storielle fake di Gemma Galgani dedicandogli ...

