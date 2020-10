Uomini e Donne cosa vedremo oggi: arriva un nuovo cavaliere, Biagio sciupafemmine (Di venerdì 23 ottobre 2020) Nella puntata di oggi di Uomini e Donne, di venerdì 23 ottobre, vedremo che Maria De Filippi presenterà un nuovo cavaliere. Il suo nome è Giuseppe, il quale dirà di essere venuto nella trasmissione per trovare una donna con cui condividere la vita. Gemma, invece, continuerà a frequentare Biagio, anche se quest’ultimo farà un po’ il marpione dato che sta conoscendo ben tre dame contemporaneamente. Con la maggior parte di loro sono scattati anche dei baci. oggi vedremo come procede tra Biagio e Gemma Le anticipazioni della puntata di oggi di Uomini e Donne rivelano che si inizierà con l’ingresso in studio ... Leggi su kontrokultura (Di venerdì 23 ottobre 2020) Nella puntata didi, di venerdì 23 ottobre,che Maria De Filippi presenterà un. Il suo nome è Giuseppe, il quale dirà di essere venuto nella trasmissione per trovare una donna con cui condividere la vita. Gemma, invece, continuerà a frequentare, anche se quest’ultimo farà un po’ il marpione dato che sta conoscendo ben tre dame contemporaneamente. Con la maggior parte di loro sono scattati anche dei baci.come procede trae Gemma Le anticipazioni della puntata didirivelano che si inizierà con l’ingresso in studio ...

