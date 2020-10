Uomini e donne anticipazioni: tra TINA e GEMMA è ancora guerra… (Di venerdì 23 ottobre 2020) Quello di venerdì 23 ottobre 2020 è l’ultimo appuntamento della settimana con Uomini e donne, il dating show dei sentimenti di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. I telespettatori potranno finalmente fare la conoscenza di Giuseppe, una new entry arrivata in trasmissione alla ricerca della donna della sua vita.Leggi anche: Il Paradiso delle Signore 5 anticipazioni: ROBERTA E MARCELLO, prima prova d’amoreTra GEMMA e TINA non accenna a placarsi la guerra, tant’è che le due hanno animatamente discusso nella scorsa puntata a causa di un cactus. La Galgani è uscita in esterna con Biagio, con il quale c’è stato anche un bacio. Ma la dama torinese non è stata l’unica ad essere baciata dal Di Maro. Il cavaliere a fine serata si sarebbe ... Leggi su tvsoap (Di venerdì 23 ottobre 2020) Quello di venerdì 23 ottobre 2020 è l’ultimo appuntamento della settimana con, il dating show dei sentimenti di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. I telespettatori potranno finalmente fare la conoscenza di Giuseppe, una new entry arrivata in trasmissione alla ricerca della donna della sua vita.Leggi anche: Il Paradiso delle Signore 5: ROBERTA E MARCELLO, prima prova d’amoreTranon accenna a placarsi la guerra, tant’è che le due hanno animatamente discusso nella scorsa puntata a causa di un cactus. La Galgani è uscita in esterna con Biagio, con il quale c’è stato anche un bacio. Ma la dama torinese non è stata l’unica ad essere baciata dal Di Maro. Il cavaliere a fine serata si sarebbe ...

