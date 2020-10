Unioni civili, il cardinale Müller contesta il Papa: sono leale alla parola di Dio (Di venerdì 23 ottobre 2020) Unioni civili, una grande confusione. Questo l’effetto delle parole del Papa in un documentario mostrato alla Festa del cinema a Roma. Con il mondo cattolico che si divide tra chi pensa che il Papa sia strumentalizzato e chi invece ritiene che Bergoglio abbia fatto una svolta storica rispetto all’atteggiamento della Chiesa verso le coppie gay. Unioni civili, le parole del Papa “Ciò che dobbiamo creare è una legge sulle Unioni civili. In questo modo, gli omosessuali godrebbero di una copertura legale. Io ho difeso questo“. Queste le parole del Papa su cui esprime molte perplessità il cardinale Gerhard Ludwig Müller, 73 anni a fine ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 23 ottobre 2020), una grande confusione. Questo l’effetto delle parole delin un documentario mostratoFesta del cinema a Roma. Con il mondo cattolico che si divide tra chi pensa che ilsia strumentalizzato e chi invece ritiene che Bergoglio abbia fatto una svolta storica rispetto all’atteggiamento della Chiesa verso le coppie gay., le parole del“Ciò che dobbiamo creare è una legge sulle. In questo modo, gli omosessuali godrebbero di una copertura legale. Io ho difeso questo“. Queste le parole delsu cui esprime molte perplessità ilGerhard Ludwig Müller, 73 anni a fine ...

