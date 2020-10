Unioni civili, il cardinale Mueller contro Francesco: "Non è possibile riconoscerle, ha creato confusione" (Di venerdì 23 ottobre 2020) "Non è possibile" riconoscere le Unioni civili tra persone dello stesso sesso, secondo il cardinale conservatore Gerhard Ludwig Mueller, e le parole del Papa "hanno provocato una confusione nella ... Leggi su globalist (Di venerdì 23 ottobre 2020) "Non" riconoscere letra persone dello stesso sesso, secondo ilconservatore Gerhard Ludwig, e le parole del Papa "hanno provocato unanella ...

FicarraePicone : 'Le persone omosessuali sono figli di Dio e hanno diritto a una famiglia. Nessuno dovrebbe essere estromesso o reso… - meb : Quattro anni fa abbiamo approvato la legge sulle unioni civili, nonostante le polemiche di una parte del mondo catt… - trash_italiano : Papa Francesco: 'sono favorevole alle unioni civili per le coppie omosessuali' - xblunotte : RT @francescatotolo: “La madre? Non serve, è un concetto antropologico”. Così nel 2016 la coppia gay “coccolata” da #Bergoglio nel discusso… - vik_brantegem : Appello di Francesco per le unioni civili non è un errore di traduzione. E fu censurato nell’intervista pubblicato… -