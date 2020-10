Unioni Civili, duro sfogo contro il Papa: “Rabbrividisco” (Di venerdì 23 ottobre 2020) Pochi giorni fa la grande apertura del Papa alle Unioni Civili. Il Santo Padre aveva espresso parere favorevole ai matrimoni tra persone dello stesso sesso: posizione che ha spaccato in… Questo articolo Unioni Civili, duro sfogo contro il Papa: “Rabbrividisco” è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di venerdì 23 ottobre 2020) Pochi giorni fa la grande apertura delalle. Il Santo Padre aveva espresso parere favorevole ai matrimoni tra persone dello stesso sesso: posizione che ha spaccato in… Questo articoloil: “Rabbrividisco” è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it.

FicarraePicone : 'Le persone omosessuali sono figli di Dio e hanno diritto a una famiglia. Nessuno dovrebbe essere estromesso o reso… - meb : Quattro anni fa abbiamo approvato la legge sulle unioni civili, nonostante le polemiche di una parte del mondo catt… - trash_italiano : Papa Francesco: 'sono favorevole alle unioni civili per le coppie omosessuali' - IlCaroLeader : Il #Papa ha aperto a omosessuali ed unioni civili ma massimo in 6 e fino a mezzanotte. #Dpcm - Jonas62712964 : RT @Internazionale: Con una breve frase contenuta in un documentario, Francesco ha fatto cadere un altro tabù che ha ossessionato molti ves… -