Uncharted: Tom Holland è Nathan Drake nella prima foto ufficiale (Di venerdì 23 ottobre 2020) Da tessiragnatele a cacciatore di tesori il passo è breve. L'attore londinese è un giovane Nathan Drake nello scatto dal set di Uncharted. Leggi su nospoiler (Di venerdì 23 ottobre 2020) Da tessiragnatele a cacciatore di tesori il passo è breve. L'attore londinese è un giovanenello scatto dal set di

vrikshalau : Tom Holland somiglia troppissimo alla mia crush secolare e ora penso di essere in fissa con lui dopo aver scoperto… - __VeeBee__ : RT @perchetendenza: 'Tom Holland': Per la diffusione della sua prima foto nei panni del protagonista della celebre saga di videogiochi 'Unc… - Giu__Chan : RT @perchetendenza: 'Tom Holland': Per la diffusione della sua prima foto nei panni del protagonista della celebre saga di videogiochi 'Unc… - nigerolor : RT @perchetendenza: 'Tom Holland': Per la diffusione della sua prima foto nei panni del protagonista della celebre saga di videogiochi 'Unc… - destroyawg : RT @perchetendenza: 'Tom Holland': Per la diffusione della sua prima foto nei panni del protagonista della celebre saga di videogiochi 'Unc… -