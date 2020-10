Uncharted il film: Tom Holland annuncia che le riprese si sono concluse (Di venerdì 23 ottobre 2020) Nella giornata di ieri abbiamo potuto dare uno sguardo in anteprima al Nathan Drake impersonato da Tom Holland nel film dedicato alla serie videoludica Uncharted e a quanto pare, sempre secondo quanto riportato dall'attore, le riprese sono praticamente finite.Il film di Uncharted è in produzione da molto tempo se si conta che tutto è iniziato nel 2008. Nel corso di questo periodo svariati registi si sono susseguiti. Holland è stato scelto per impersonare il giovane Nathan Drake nel 2017 dal regista di Venom, Ruben Fleischer che appunto dirige il film. Come se non bastasse anche l'arrivo della pandemia da Coronavirus ha dovuto arrestare per un periodo di tempo le riprese, che ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 23 ottobre 2020) Nella giornata di ieri abbiamo potuto dare uno sguardo in anteprima al Nathan Drake impersonato da Tomneldedicato alla serie videoludicae a quanto pare, sempre secondo quanto riportato dall'attore, lepraticamente finite.Ildiè in produzione da molto tempo se si conta che tutto è iniziato nel 2008. Nel corso di questo periodo svariati registi sisusseguiti.è stato scelto per impersonare il giovane Nathan Drake nel 2017 dal regista di Venom, Ruben Fleischer che appunto dirige il. Come se non bastasse anche l'arrivo della pandemia da Coronavirus ha dovuto arrestare per un periodo di tempo le, che ...

