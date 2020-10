Uncharted il film ci ha mostrato il suo Nathan Drake ma Tom Holland convince davvero? (Di venerdì 23 ottobre 2020) Gli amanti del cinema e i giocatori avranno l'imbarazzo della scelta nei prossimi 12 mesi circa e tra i numerosi adattamenti è atteso anche quello di Uncharted, che dovrebbe uscire durante i mesi estivi.Basato sull'acclamata serie omonima di Naughty Dog, l'adattamento di Sony Pictures ha suscitato un estremo interesse negli ultimi tempi, grazie, in gran parte, al suo cast di prim'ordine. Dopo essersi affermato con Spider-Man, Tom Holland ha ottenuto il ruolo da protagonista nei panni di Nathan Drake qualche anno fa, con Mark Wahlberg e Antonio Banderas che si uniranno alla produzione interpretando Victor "Sully" Sullivan e una parte non specificata.Un cast promettente, quindi, anche se oggi, è Holland al centro dell'attenzione, grazie a una nuova immagine pubblicata da Sony che finalmente ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 23 ottobre 2020) Gli amanti del cinema e i giocatori avranno l'imbarazzo della scelta nei prossimi 12 mesi circa e tra i numerosi adattamenti è atteso anche quello di, che dovrebbe uscire durante i mesi estivi.Basato sull'acclamata serie omonima di Naughty Dog, l'adattamento di Sony Pictures ha suscitato un estremo interesse negli ultimi tempi, grazie, in gran parte, al suo cast di prim'ordine. Dopo essersi affermato con Spider-Man, Tomha ottenuto il ruolo da protagonista nei panni diqualche anno fa, con Mark Wahlberg e Antonio Banderas che si uniranno alla produzione interpretando Victor "Sully" Sullivan e una parte non specificata.Un cast promettente, quindi, anche se oggi, èal centro dell'attenzione, grazie a una nuova immagine pubblicata da Sony che finalmente ...

