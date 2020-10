“Un’Ave Maria in croato con le mani al cielo…”. Paolo Brosio non lo nasconde (Di venerdì 23 ottobre 2020) Il ‘Grande Fratello Vip’ continuerà almeno fino a febbraio 2021, come annunciato nei giorni scorsi dal conduttore Alfonso Signorini. Entreranno in scena nuovi concorrenti, con il maggior numero di ingressi previsto nel mese di dicembre. Ma c’è una persona che avrebbe dovuto partecipare sin dall’inizio, ovvero Paolo Brosio, che è stato costretto a rinunciarvi a causa di sintomi legati al coronavirus. Poi l’esito positivo del tampone lo ha bloccato definitivamente, ma adesso ecco lo spiraglio. I momenti più difficili, con il ricovero in ospedale, sono ormai alle spalle ed è dunque pronto a intraprendere l’avventura nella Casa più spiata d’Italia. In queste ore ha rilasciato un’intervista a ‘Il Fatto Quotidiano’, dove ha confermato che potrebbe varcare la ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 23 ottobre 2020) Il ‘Grande Fratello Vip’ continuerà almeno fino a febbraio 2021, come annunciato nei giorni scorsi dal conduttore Alfonso Signorini. Entreranno in scena nuovi concorrenti, con il maggior numero di ingressi previsto nel mese di dicembre. Ma c’è una persona che avrebbe dovuto partecipare sin dall’inizio, ovvero, che è stato costretto a rinunciarvi a causa di sintomi legati al coronavirus. Poi l’esito positivo del tampone lo ha bloccato definitivamente, ma adesso ecco lo spiraglio. I momenti più difficili, con il ricovero in ospedale, sono ormai alle spalle ed è dunque pronto a intraprendere l’avventura nella Casa più spiata d’Italia. In queste ore ha rilasciato un’intervista a ‘Il Fatto Quotidiano’, dove ha confermato che potrebbe varcare la ...

