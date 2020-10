Una nuova serie sulla Famiglia Addams firmata dai creatori di Into the Badlands (Di venerdì 23 ottobre 2020) Nata nel 1938 all’interno di alcune strisce a fumetti dall’artista Charles Addams, La Famiglia Addams si è imposta nel tempo con i suoi personaggi indimenticabili, divenuti protagonisti di innumerevoli serie, film e versioni animate. L’ultimo adattamento, sempre animato, è uscito nel 2019 e il sequel è già previsto per il 2021. Ma Gomez, Morticia, Mercoledì and co. saranno coinvolti in un ulteriore progetto: è stato rivelato in queste ore, infatti, che Mgm Television sta sviluppando una nuova serie reboot dedicata a loro e, se tutte le trattative andranno a buon termine, a produrla e forse a dirigere qualche episodio sarà Tim Burton. Sicuro, invece, il coinvolgimento di Alfred Gough e Milles Millar come ... Leggi su wired (Di venerdì 23 ottobre 2020) Nata nel 1938 all’interno di alcune strisce a fumetti dall’artista Charles, Lasi è imposta nel tempo con i suoi personaggi indimenticabili, divenuti protagonisti di innumerevoli, film e versioni animate. L’ultimo adattamento, sempre animato, è uscito nel 2019 e il sequel è già previsto per il 2021. Ma Gomez, Morticia, Mercoledì and co. saranno coinvolti in un ulteriore progetto: è stato rivelato in queste ore, infatti, che Mgm Television sta sviluppando unareboot dedicata a loro e, se tutte le trattative andranno a buon termine, a produrla e forse a dirigere qualche episodio sarà Tim Burton. Sicuro, invece, il coinvolgimento di Alfred Gough e Milles Millar come ...

