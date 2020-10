Un Posto al Sole, anticipazioni 23 ottobre: che intenzioni ha Roberto? (Di venerdì 23 ottobre 2020) anticipazioni “Un Posto al Sole”, puntata del 23 ottobre 2020. Che cosa succede nel nuovo episodio su Rai 3 alle 20.45 circa? Tra Lara e Roberto c’è un’innegabile attrazione, ma la donna vuole capire se Ferri ha un vero interesse nei suoi confronti o ha in mente qualcos’altro… Giulia si trova in pericolo. La Poggi ha deciso di raccontare in radio la sua esperienza, partecipando alla trasmissione di MicheleArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di venerdì 23 ottobre 2020)“Unal”, puntata del 232020. Che cosa succede nel nuovo episodio su Rai 3 alle 20.45 circa? Tra Lara ec’è un’innegabile attrazione, ma la donna vuole capire se Ferri ha un vero interesse nei suoi confronti o ha in mente qualcos’altro… Giulia si trova in pericolo. La Poggi ha deciso di raccontare in radio la sua esperienza, partecipando alla trasmissione di MicheleArticolo completo: dal blog SoloDonna

WonderfulRose_ : Se una persona porta gli occhiali da sole con le lenti graduate e non ha voglia di fare il cambio occhiali, può man… - myobvsession : RT @armsoflouanderm: 'questo è l'unico posto di Cambridge in cui non ci vede nessuno e posso baciarti alla luce del sole. se devo nasconder… - UPAS_Rai : Buongiorno a tutti con la puntata di ieri di #unpostoalsole online per voi come sempre su @RaiPlay - zazoomblog : Il paradiso delle signore e Un posto al sole: anticipazioni 23 ottobre 2020 - #paradiso #delle #signore #posto - paola13219783 : @Vittoriaschisan @milly_carlucci @Ballando_Rai Vittoria ti ho vista ad un posto al sole dove sei stata oltre ad ess… -