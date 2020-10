Un milione di italiani senza lavoro ma l’emergenza è il Covid, dice Galli (Di venerdì 23 ottobre 2020) L’infettivologo dell’ospedale Sacco di Milano interviene per ribadire il suo punto di vista sulla gravità dell’emergenza Covid. “Non vedo morti di fame per le strade in questo momento, ma vedo purtroppo morti di malattia negli ospedali”. Queste le parole del professor Massimo Galli, infettivologo e primario dell’ospedale Sacco di Milano, dove recentemente è stato … L'articolo Un milione di italiani senza lavoro ma l’emergenza è il Covid, dice Galli proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo (Di venerdì 23 ottobre 2020) L’infettivologo dell’ospedale Sacco di Milano interviene per ribadire il suo punto di vista sulla gravità dell’emergenza. “Non vedo morti di fame per le strade in questo momento, ma vedo purtroppo morti di malattia negli ospedali”. Queste le parole del professor Massimo, infettivologo e primario dell’ospedale Sacco di Milano, dove recentemente è stato … L'articolo Undima l’emergenza è ilproviene da leggilo.org.

Ultime Notizie dalla rete : milione italiani Società: Idos, dal 2012 nel nostro Paese un milione di "nuovi cittadini" discendenti di emigrati italiani Servizio Informazione Religiosa Lavoro, Capone (UGL): “Possibile perdita di oltre un milione di posti di lavoro nel 2020”

“Preoccupa l’allarme lanciato dalla Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro in merito alla possibile perdita di oltre un milione di posti di lavoro ... necessari per trovare risorse e aiutare gli ...

Se Trump lascia a Biden i panni del cowboy (di Gaetano Vaudo)

“I will take care of this, I’ll end this…” dice un determinato Joe Biden guardando direttamente negli occhi i milioni di americani in ascolto ... Pensiamo a noi Italiani. Non siamo abituati a vedere ...

