«Un influencer rivoluzionario e controcorrente»: la svolta di Papa Francesco vista dai giovani Lgbtq+ (Di venerdì 23 ottobre 2020) «Gli omosessuali hanno diritto di essere in una famiglia. Sono figli di Dio, e hanno il diritto a una famiglia. Nessuno dovrebbe esserne buttato fuori o essere infelice per questo. Ciò che dobbiamo creare è una legge sulle unioni civili. In questo modo, gli omosessuali godrebbero di una copertura legale». Parole inattese, «rivoluzionarie e controcorrente» quelle di Papa Francesco – contenute in un documentario presentato alla Festa del Cinema di Roma – che hanno sorpreso l'intera comunità Lgbtq+, soprattutto i più giovani. Un messaggio forte e chiaro che potrebbe avere un forte impatto sulla comunità cattolica di tutto il mondo. «Il Papa ha deciso di schierarsi» Per Marlon Landolfo, 21 anni di ...

