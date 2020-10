Un francobollo da collezione celebra il Napoli per la vittoria della Coppa Italia (Di venerdì 23 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) emetterà – martedì 27 ottobre – un francobollo celebrativo dedicato alla SSC Napoli per la vittoria della Coppa Italia 2019/2020. Un’emissione esclusiva e irripetibile. Il francobollo celebra la sesta vittoria della Coppa nazionale da parte del club azzurro, un riconoscimento unico e da collezione per immortalare un grande risultato sportivo alla fine di una stagione eccezionale, che difficilmente potrà essere dimenticata. Un piccolo tassello in grado di fissare nel tempo il successo sportivo della SSC ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 23 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti– Il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) emetterà – martedì 27 ottobre – untivo dedicato alla SSCper la2019/2020. Un’emissione esclusiva e irripetibile. Illa sestanazionale da parte del club azzurro, un riconoscimento unico e daper immortalare un grande risultato sportivo alla fine di una stagione eccezionale, che difficilmente potrà essere dimenticata. Un piccolo tassello in grado di fissare nel tempo il successo sportivoSSC ...

