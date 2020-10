Un caso di Covid al Quirinale: scatta il protocollo a protezione del presidente Mattarella (Di venerdì 23 ottobre 2020) Il Coronavirus bussa alle porte del Quirinale. Lo chef del presidente della Repubblica Sergio Mattarella è positivo. L’uomo si trova in isolamento da una settimana ed è uno dei componenti dello staff che quotidianamente prepara i pasti per il Capo dello stato e per tutto il suo entourage. Sono state avviate le procedure di sanificazione dei locali e degli spazi interessati. Sergio Matterella non è in isolamento. Come si legge su Il Foglio, l’episodio è avvenuto alcuni giorni fa e subito si è attivato il protocollo sanitario: il cuoco si trova in isolamento da una settimana. Sono stati effettuati i tamponi a tutto il personale a stretto contatto. Il Quirinale fa sapere che le sanificazioni delle cucine, comprese sale riunioni, sono già avvenute da ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 23 ottobre 2020) Il Coronavirus bussa alle porte del. Lo chef deldella Repubblica Sergioè positivo. L’uomo si trova in isolamento da una settimana ed è uno dei componenti dello staff che quotidianamente prepara i pasti per il Capo dello stato e per tutto il suo entourage. Sono state avviate le procedure di sanificazione dei locali e degli spazi interessati. Sergio Matterella non è in isolamento. Come si legge su Il Foglio, l’episodio è avvenuto alcuni giorni fa e subito si è attivato ilsanitario: il cuoco si trova in isolamento da una settimana. Sono stati effettuati i tamponi a tutto il personale a stretto contatto. Ilfa sapere che le sanificazioni delle cucine, comprese sale riunioni, sono già avvenute da ...

