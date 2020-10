Ultime Notizie Roma del 23-10-2020 ore 18:10 (Di venerdì 23 ottobre 2020) Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno ancora emergenza coronavirus Cina primo piano cresce l’allarme in Italia dei governatori per la seconda Ondata della pandemia da covid e presidente Lombardo Attilio Fontana parla di situazione drammatica lancia un appello a rispettare le regole più anziani fragili chiede di restare a casa ridotta nella regione l’attività chirurgica ordinaria la prossima settimana nel Lazio possibili test rapidi negli studi di circa 300 medici di famiglia il sito Parisi di danza che senza misure fatte in due settimane i decessi in Italia potrebbero essere più di 400 al giorno fratello di 100 scienziati a Mattarella e Conte per chiedere misure drastiche entro 2-3 giorni per evitare che la situazione precipiti Sottosegretario zampa esclude però non l’ho da un ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 23 ottobre 2020)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno ancora emergenza coronavirus Cina primo piano cresce l’allarme in Italia dei governatori per la seconda Ondata della pandemia da covid e presidente Lombardo Attilio Fontana parla di situazione drammatica lancia un appello a rispettare le regole più anziani fragili chiede di restare a casa ridotta nella regione l’attività chirurgica ordinaria la prossima settimana nel Lazio possibili test rapidi negli studi di circa 300 medici di famiglia il sito Parisi di danza che senza misure fatte in due settimane i decessi in Italia potrebbero essere più di 400 al giorno fratello di 100 scienziati a Mattarella e Conte per chiedere misure drastiche entro 2-3 giorni per evitare che la situazione precipiti Sottosegretario zampa esclude però non l’ho da un ...

