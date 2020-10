Ufficiale: Piacenza, firma lo svincolato Maritato (Di venerdì 23 ottobre 2020) Attraverso una nota Ufficiale, il Piacenza comunica di aver raggiunto un accordo per il diritto alle prestazioni sportive del giocatore Piergiuseppe Maritato. Attaccante forte fisicamente, classe 1989, ha collezionato quasi 200 presenze tra i professionisti. Dopo la stagione d’esordio con la maglia del Gallipoli, nella serie cadetta, ha vestito anche la maglia del Vicenza. Ha militato, tra le altre in serie C, nelle fila di Como, Südtirol, Lucchese, Livorno, Modena e Renate. Il giocatore è già a disposizione di Mister Vincenzo Manzo e del suo staff. Ufficiale! Piergiuseppe #Maritato è un giocatore del #Piacenza! Benvenuto in biancorosso! #iotifoPiacehttps://t.co/fLsRrzcvlL pic.twitter.com/102EBIxCx0 — Piacenza Calcio ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 23 ottobre 2020) Attraverso una nota, ilcomunica di aver raggiunto un accordo per il diritto alle prestazioni sportive del giocatore Piergiuseppe. Attaccante forte fisicamente, classe 1989, ha collezionato quasi 200 presenze tra i professionisti. Dopo la stagione d’esordio con la maglia del Gallipoli, nella serie cadetta, ha vestito anche la maglia del Vicenza. Ha militato, tra le altre in serie C, nelle fila di Como, Südtirol, Lucchese, Livorno, Modena e Renate. Il giocatore è già a disposizione di Mister Vincenzo Manzo e del suo staff.! Piergiuseppe #è un giocatore del #! Benvenuto in biancorosso! #iotifoPiacehttps://t.co/fLsRrzcvlL pic.twitter.com/102EBIxCx0 —Calcio ...

L'accordo tra la due parti definito in mattinata. Ancora positivi i tamponi di mister Manzo e Di Battista che proseguono quindi la quarantena.

