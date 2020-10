Ufficiale anche Mate 30E Pro 5G | Huawei rinnova il top gamma 2019

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 23 ottobre 2020) Non solo40 nel futuro di. Dopo aver presentato il suo nuovo smartphone topper il 2020, la compagnia cinese ha infatti alzato il sipariosul30E Pro 5G, vale a dire una rivisitazione del precedente30 Pro, device mobile di punta per l’anno passato. La principale novità che potrebbe fare gola al pubblico interessato all’acquisto di uno smartphone ancora incredibilmente performante ad un prezzo più accessibile è nascosta sotto la scocca. Il30E Pro 5G va infatti a montare un processore Kirin 990E, mentre l’aspetto estetico rimane invariato rispetto all’edizione che tutti conosciamo – ed apprezziamo. Le versioni disponibili, come ...