UeD | Paolo dopo la confessione sul tumore | “Nuovo intervento all’intestino”

Ultime Notizie dalla rete : UeD Paolo

Gossip e Tv

A Uomini e Donne Paolo Gozzi ha confessato di aver avuto in passato problemi molto gravi di salute. Non solo, ha stupito tutti rivelando che potrebbe nuovamente ritrovarsi ad affrontare il tumore. Una ...Maria Tona del Trono Over si racconta e ammette: "Gemma è una donna intelligente, ma..." In questa edizione di Uomini e Donne, ha fatto il suo ingresso in ...