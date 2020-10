Twitch Rivals Warzone | ecco i risultati dei TeamPow3r | TeamDelux | TeamVelox | TeamMoonryde

Leggi su tuttotek

(Di venerdì 23 ottobre 2020) Ildisi è concluso, vediamo idei team italiani: il, il, il, eDopo lo scorsoche è stato giocato su HyperScape, la stessa piattaforma di streaming ha organizzato un nuovo torneo a squadre, tornando questa volta su, in cui a partecipare sono stati i maggiori streamers e giocatori professionisti. Tra cui anche gli italiani del, delandiamo a scoprire come si sono comportati e ifinali. Al fianco dei capitani che danno nome al team hanno giocato: Its ...