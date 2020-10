Tv italiana in lutto: è morto di Covid a soli 54 anni (Di venerdì 23 ottobre 2020) Il suo ricordo con tutte le foto a fine articolo. Era affetto da una grave patologia e una settimana fa era stato contagiato in redazione da alcuni colleghi che avevano contratto il Coronavirus. Ad annunciare la positività di alcuni tra giornalisti ed operatori era stata la stessa emittente che aveva scritto: “Sono stati riscontrati alcuni casi di positività al Covid 19 nella nostra redazione”. “Abbiamo da subito messo in campo tutte le procedure predisposte dal dipartimento di prevenzione Asl, tutti i colleghi sono stati sottoposti a tampone ed è stata avviata l’attività di contact tracing sui contatti stretti. (Continua..) Tutta la redazione e gli studi televisivi sono stati immediatamente sanificati”. La situazione è precipitata nel giro di pochi giorni, fino alla morte. A ricordarlo, tra i ... Leggi su howtodofor (Di venerdì 23 ottobre 2020) Il suo ricordo con tutte le foto a fine articolo. Era affetto da una grave patologia e una settimana fa era stato contagiato in redazione da alcuni colleghi che avevano contratto il Coronavirus. Ad annunciare la positività di alcuni tra giornalisti ed operatori era stata la stessa emittente che aveva scritto: “Sono stati riscontrati alcuni casi di positività al19 nella nostra redazione”. “Abbiamo da subito messo in campo tutte le procedure predisposte dal dipartimento di prevenzione Asl, tutti i colleghi sono stati sottoposti a tampone ed è stata avviata l’attività di contact tracing sui contatti stretti. (Continua..) Tutta la redazione e gli studi televisivi sono stati immediatamente sanificati”. La situazione è precipitata nel giro di pochi giorni, fino alla morte. A ricordarlo, tra i ...

Kwaaibabatjie : @realvarriale comincia in discesa per #AZAlkmaar che piega in trasferta un modesto @en_sscnapoli bwhahahah serata a… - Pam070Pamela : Che centra interrompere le trasmissioni della televisione italiana per lutto? Non #Ulisse - marknerazzurro : Grave lutto per la cultura italiana. Un gran pezzo della dell’arte e del design italiano se ne va nel giro di poche… - Franci04724702 : 1866 - Estratto da : ANNO DELLA #VERGOGNA_ITALIANA 19 ottobre 1866 GIORNO DI LUTTO PER GENTI VENETE a cura di Luig… - OregonAntonio : #JoleSantelli: giornata di lutto per la politica italiana che si unisce nel cordoglio, lasciando tutti attoniti, pe… -

Ultime Notizie dalla rete : italiana lutto Lutto in Ateneo. E' scomparso il prof. Giorgio Bernini UniboMagazine GUIDONIA – Buche stradali, 80 mila euro per le toppe

E’ stato deciso in un giorno di lutto per il Comune e per la città, il giorno dei funerali di Alessandro Petroni, l’operaio dei Lavori pubblici deceduto in un incidente in moto domenica scorsa sulla T ...

Il docufilm sul nuovo ponte di Genova firmato da Raffaello Fusaro

il regista ha scelto di aprire il docufilm con le immagini del ponte ancora ignaro della tragedia che stava per abbattersi sulla città e sull'Italia intera, girate da un amatore, affiancate da quelle ...

E’ stato deciso in un giorno di lutto per il Comune e per la città, il giorno dei funerali di Alessandro Petroni, l’operaio dei Lavori pubblici deceduto in un incidente in moto domenica scorsa sulla T ...il regista ha scelto di aprire il docufilm con le immagini del ponte ancora ignaro della tragedia che stava per abbattersi sulla città e sull'Italia intera, girate da un amatore, affiancate da quelle ...