Tutta l’Italia | tranne la Calabria | è zona rossa secondo il centro europeo per il controllo delle malattie

«Adesso Tutta Italia, a parte Calabria, per #ECDC è zona rossa»: lo scrive Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe, riportando i dati dello European Centre for Disease Prevention and Control, il centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie. L'agenzia indipendente dell'Unione europea agisce con lo scopo di rafforzare le difese dei paesi membri dell'Unione nei confronti delle malattie infettive e elabora – di settimana in settimana – una mappa che inquadra la situazione Covid in Italia a seconda dei dati.

