Tumori | Ricciardi | “L’Italia si dia mossa | applichi il programma Ue | nel 2030-2035 il 50% dei casi mondiali in Europa”

Leggi su meteoweb.eu

(Di venerdì 23 ottobre 2020) “Le cinque sfide globali su cui la Commissione europea ritiene che i Paesi membri da soli non ce la facciano sono: cambiamento climatico, alimentazione, acqua, connessività delle grandi aree metropolitane e cancro. Perché anche il cancro? In questo momento i Paesi dell’Unione Europea hanno meno del 10% della popolazione e il 25% dellastica mondiale. Con l’evoluzione demografica tra ilavremo meno del 10% della popolazione mondiale e il 50% dellastica. Si capisce, quindi, perché questa è una cosa che i singoli Stati o le singole regioni non possono affrontare da soli”. Lo ha detto Walter, consulente del ministro della Salute e presidente della Mission board for Cancer dell’Unione Europea (l’organismo che ...