Trump: «Solo Lincoln migliore di me coi neri» – Il video (Di venerdì 23 ottobre 2020) Elezioni Usa 2020: candidati, sondaggi e come si votaDurante l'ultimo dibattito presidenziale prima delle elezioni americane, Donald Trump ha paragonato sé stesso ad Abraham Lincoln, dicendo di aver fatto per la comunità nera più di qualsiasi altro presidente, con la «possibile eccezione», per l'appunto, di Lincoln, ovvero di colui che nel 1865 fece approvare il Tredicesimo emendamento decretando l'abolizione della schiavitù. Joe Biden ha ribattuto con tono sarcastico: «Abraham Lincoln qui è uno dei presidenti più razzisti della storia moderna. Versa benzina su ogni singolo fuoco razzista. Ha aperto la campagna elettorale dicendo che si sarebbe liberato degli stupratori messicani, ha bandito i musulmani perché sono musulmani. Ha ...

