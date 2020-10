Trump conferma la festa di Halloween alla Casa Bianca. Ma le mascherine sono obbligatorie (Di venerdì 23 ottobre 2020) Washington, 23 ott –Donald Trump è impegnato nella campagna elettorale e gli Usa, come tutti i Paesi del mondo, sono alle prese col Covid. Il presidente però ha deciso di non rinunciare alla festa di Halloween tradizionale alla Casa Bianca in programma per domenica. Maschere e mascherine Bambini, figli di famiglie di militari, lavoratori sanitari e altri ancora si travestiranno quindi da fantasmi, i goblin et cetera, e potranno fare dolcetto o scherzetto domenica alla Casa Bianca. L’evento di Halloween è stato riorganizzato nel rispetto delle misure di contenimento del coronavirus. Quindi Melania Trump e il ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 23 ottobre 2020) Washington, 23 ott –Donaldè impegnato nella campagna elettorale e gli Usa, come tutti i Paesi del mondo,alle prese col Covid. Il presidente però ha deciso di non rinunciareditradizionalein programma per domenica. Maschere eBambini, figli di famiglie di militari, lavoratori sanitari e altri ancora si travestiranno quindi da fantasmi, i goblin et cetera, e potranno fare dolcetto o scherzetto domenica. L’evento diè stato riorganizzato nel rispetto delle misure di contenimento del coronavirus. Quindi Melaniae il ...

Mike Matusow gioca mezzo bankroll su >daniel Negreanu vincente contro Doub Polk e sulla conferma di Donald Trump. Mike Matusow è un Professional poker player ma, soprattutto un Gambler. L’abbiamo ...

Trump prende la Corte suprema a una settimana dalle elezioni

Alla giudice Barrett, ultracattolica scelta dal tycoon per sostituire l'icona dem Ginsburg, manca il voto in Senato ...

