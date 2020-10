Trump-Biden | ultimo scontro sotto il segno del Fair Play | dal Covid al clima 

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 23 ottobre 2020) Stavolta, a differenza della precedente, nessuna rissa nel corso del dibattito – l’– alla Belmont University di Nashville, Tennessee. Dimenticate, perciò, la gazzarra andata in scena nel primo faccia a faccia tra il Presidente in carica che punta alla riconferma e lo sfidante pronto a sfilargli le chiavi della Casa Bianca. A fare la differenza, stavolta, il bottone “mute”: ai candidati, infatti, è stato silenziato il microfono nei primi due minuti di risposta del rivale, scelta a quanto pare decisamente azzeccata che ha garantito un andamento più ordinato della discussione. Alla fine quel che resta sono comunque due visioni di America praticamente opposte. Da un lato quella individualista (celebre lo slogan America First) di Donald, dall’altro ...