Trump-Biden | ultimo dibattito tv senza rissa | è scontro su tutto | dal Covid ai migranti Tycoon meno aggressivo | il rivale regge gli assalti

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 23 ottobre 2020) Gli analisti sono convinti che con l’faccia a faccia i due contendenti non abbiano spostato voti, confermandosorprese visioni agli antipodi dello stesso Paese. Quello che è andato in scena sul palco della Belmont University di Nashville, Tennessee, è stato un duello tv in cui Donalde Joesi sono scontrati suma alil confronto non è degenerato in una caoticacome il primo. Merito anche del microfono spento a turno per lasciare a entrambi due minuti ininterrotti all’inizio di ogni tema e della conduzione puntuale di Kristen Welker, l’anchor afroamericana della Nbc cheaveva attaccato come faziosa prima del duello. Questa volta Donaldascolta i ...