Trump-Biden, nuova sfida in tv (Di venerdì 23 ottobre 2020) Washington, 23 ott. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) - "Chiunque sia responsabile di così tante morti non dovrebbe rimanere a fare il presidente degli Stati Uniti d'America". Joe Biden ha lanciato un nuovo attacco a Donald Trump sulla gestione dell'emergenza coronavirus nel secondo e ultimo faccia a faccia prima dell'Election Day. L'accusa del candidato democratico al tycoon è di "non avere un piano chiaro" per combattere la pandemia, che negli Usa ha fatto più di 223.000 morti. E' di Trump, secondo Biden, "tutto il peso della responsabilità" di questo bilancio. "Porrò fine a tutto questo", ha promesso, bollando come "tragico" il lavoro del presidente. "Anche oggi pensa che abbiamo il controllo - ha incalzato - Stiamo per perdere altre 200.000 persone". Trump è ... Leggi su iltempo (Di venerdì 23 ottobre 2020) Washington, 23 ott. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) - "Chiunque sia responsabile di così tante morti non dovrebbe rimanere a fare il presidente degli Stati Uniti d'America". Joeha lanciato un nuovo attacco a Donaldsulla gestione dell'emergenza coronavirus nel secondo e ultimo faccia a faccia prima dell'Election Day. L'accusa del candidato democratico al tycoon è di "non avere un piano chiaro" per combattere la pandemia, che negli Usa ha fatto più di 223.000 morti. E' di, secondo, "tutto il peso della responsabilità" di questo bilancio. "Porrò fine a tutto questo", ha promesso, bollando come "tragico" il lavoro del presidente. "Anche oggi pensa che abbiamo il controllo - ha incalzato - Stiamo per perdere altre 200.000 persone".è ...

RaiNews : #RaiUsa2020, online lo speciale di - Tg3web : Attesa negli Stati Uniti per confronto televisivo di questa sera tra Donald Trump e Joe Biden, l'ultimo prima del v… - TizianaFerrario : Stasera ultimo dibattito tv tra #Trump e #Biden.Intanto ieri Obama ha tenuto un discorso durissimo contro Trump:Non… - fedesca68 : RT @simonasiri: Un dibattito vero. Trump meno aggressivo, Biden lucido. Non so chi ha vinto e forse non è importante, ma la risposta di Tru… - ElezioniUsa : I momenti salienti del secondo dibattito tra Trump e Biden, da noi raccolti in questo video coi sottotitoli in ital… -