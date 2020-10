Truffa tamponi falsi in Campania, Caldoro: “Regione nel caos, stiamo diventando un caso nazionale negativo” (Di venerdì 23 ottobre 2020) “Un’inchiesta giornalistica che mette in luce questioni molto serie”. Stefano Caldoro, capo dell’opposizione di centrodestra nel Consiglio regionale della Campania, commenta così l’inchiesta di TPI sulla Truffa dei tamponi Covid falsi in Campania. “La Campania sta diventando un caso nazionale in senso negativo per la gestione dell’emergenza sanitaria, a parole sotto controllo. Ma i dati dicono altro”, osserva Caldoro, sfidante di Vincenzo De Luca alle recenti elezioni regionali. “L’incompetenza, la narrazione lontana dalla realtà, la lentezza di scelte risolutive aprono spazio ad errori e ad una cattiva sanità. Da marzo ... Leggi su tpi (Di venerdì 23 ottobre 2020) “Un’inchiesta giornalistica che mette in luce questioni molto serie”. Stefano, capo dell’opposizione di centrodestra nel Consiglio regionale della, commenta così l’inchiesta di TPI sulladeiCovidin. “Lastaunin senso negativo per la gestione dell’emergenza sanitaria, a parole sotto controllo. Ma i dati dicono altro”, osserva, sfidante di Vincenzo De Luca alle recenti elezioni regionali. “L’incompetenza, la narrazione lontana dalla realtà, la lentezza di scelte risolutive aprono spazio ad errori e ad una cattiva sanità. Da marzo ...

