Truffa dei tamponi falsi in Campania: la ricostruzione dell’inchiesta di TPI (Di venerdì 23 ottobre 2020) tamponi Covid falsi in Campania: la ricostruzione dell’inchiesta di TPI Un giro d’affari da centinaia di migliaia di euro che ha messo in pericolo migliaia di persone in Campania, un laboratorio privato di analisi che ha effettuato, per stessa ammissione dei componenti della banda, migliaia di tamponi Covid falsi con un macchinario inadeguato a processarli, il cui esito veniva comunicato ai clienti in breve tempo. È questa la mega-Truffa dei tamponi in Campania che noi di TPI siamo in grado di svelare attraverso l’inchiesta realizzata da Amalia De Simone, le testimonianze esclusive di due delle persone Truffate e le intercettazioni di uno dei membri dell’organizzazione ... Leggi su tpi (Di venerdì 23 ottobre 2020)Covidin: ladell’inchiesta di TPI Un giro d’affari da centinaia di migliaia di euro che ha messo in pericolo migliaia di persone in, un laboratorio privato di analisi che ha effettuato, per stessa ammissione dei componenti della banda, migliaia diCovidcon un macchinario inadeguato a processarli, il cui esito veniva comunicato ai clienti in breve tempo. È questa la mega-deiinche noi di TPI siamo in grado di svelare attraverso l’inchiesta realizzata da Amalia De Simone, le testimonianze esclusive di due delle personete e le intercettazioni di uno dei membri dell’organizzazione ...

