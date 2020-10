Trasporti, posti letto, controlli, zone rosse: amministrazioni in emergenza [VIDEO] (Di venerdì 23 ottobre 2020) Ormai l’emergenza coronavirus è tornata: salgono i contagi, ed inevitabilmente le amministrazioni regionali corrono ai ripari. Quello che tutti temevamo sta avvenendo: la pandemia è tornata ad accendersi in maniera quasi incontrollabile, e le regioni tornano a pensare in emergenza. In Sicilia preoccupa la situazione in provincia di Palermo, mentre il governatore Musumeci pensa ad … L'articolo Trasporti, posti letto, controlli, zone rosse: amministrazioni in emergenza VIDEO proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di venerdì 23 ottobre 2020) Ormai l’coronavirus è tornata: salgono i contagi, ed inevitabilmente leregionali corrono ai ripari. Quello che tutti temevamo sta avvenendo: la pandemia è tornata ad accendersi in maniera quasi incontrollabile, e le regioni tornano a pensare in. In Sicilia preoccupa la situazione in provincia di Palermo, mentre il governatore Musumeci pensa ad … L'articoloinproviene da www.meteoweek.com.

In Sicilia preoccupa la situazione in provincia di Palermo, mentre il governatore Musumeci pensa ad interventi straordinari per mettere in sicurezza sopratutto i trasporti. Tutti i particolari nel ...

Eni cede gli impianti di Macchiareddu, operai in rivolta: “Tutelare i posti di lavoro”

Per sindacati e lavoratori tutti i posti di lavoro devono essere garantiti dentro l’organico Eni e il sito deve essere rilanciato con investimenti anche nell'ottica delle nuove fonti energetiche come ...

In Sicilia preoccupa la situazione in provincia di Palermo, mentre il governatore Musumeci pensa ad interventi straordinari per mettere in sicurezza sopratutto i trasporti. Tutti i particolari nel ...