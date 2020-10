Trasporti: Ncc in stato d’agitazione. «Senza lavoro e abbandonati. Manifestiamo contro il Governo» (Di venerdì 23 ottobre 2020) I mezzi con conducente, a causa della pandemia, sono fermi da 8 mesi con fatturato azzerato, ma sono rimasti esclusi da ogni provvedimento preso dal Governo. In più, la loro proposta di affiancare i mezzi di trasporto pubblico locale per aumentare le corse e alleggerire il numero dei passeggeri nelle ore di punta, garantendo distanziamento e sicurezza sanitaria, è rimasta inascoltata Leggi su firenzepost (Di venerdì 23 ottobre 2020) I mezzi con conducente, a causa della pandemia, sono fermi da 8 mesi con fatturato azzerato, ma sono rimasti esclusi da ogni provvedimento preso dal. In più, la loro proposta di affiancare i mezzi di trasporto pubblico locale per aumentare le corse e alleggerire il numero dei passeggeri nelle ore di punta, garantendo distanziamento e sicurezza sanitaria, è rimasta inascoltata

