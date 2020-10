Tragedia alla Gepos di Telese Terme: 82enne si toglie la vita (Di venerdì 23 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoTelese Terme (Bn) – Tragedia questa mattina a Telese Terme, dove un 82enne ricoverato presso la clinica Gepos si è tolto la vita lanciandosi da una finestra del secondo piano. Inutili i soccorsi, sul posto i carabinieri per le indagini del caso. L’uomo non avrebbe lasciato alcun biglietto prima di compiere il gesto estremo. IN AGGIORNAMENTO L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 23 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto(Bn) –questa mattina a, dove unricoverato presso la clinicasi è tolto lalanciandosi da una finestra del secondo piano. Inutili i soccorsi, sul posto i carabinieri per le indagini del caso. L’uomo non avrebbe lasciato alcun biglietto prima di compiere il gesto estremo. IN AGGIORNAMENTO L'articolo proviene da Anteprima24.it.

si è trasformata in una tragedia che ha distrutto due famiglie. Intanto a Bonascola gli amici di Riccardo Serra, che avrebbe compiuto 40 anni il prossimo 24 novembre, si sono stretti intorno alla ...

Stando agli inquirenti, dietro alla tragedia ci sarebbe un errore umano: una manovra sbagliata o forse un imprevisto che ha portato a un esito fatale un gesto fino a quel momento ripetuto senza ...

