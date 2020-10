Tracciamento, da Roma l’annuncio di rinforzi. Il caso Piemonte: 2.500 assunzioni non sono bastate: “Bandi deserti, non c’è personale” (Di venerdì 23 ottobre 2020) Il ministro Boccia chiama i rinforzi annunciando un contingente di duemila operatori per potenziare le attività di Tracciamento che sono state travolte facendo cadere la prima linea di prevenzione del contagio: 1.500 saranno destinati ad effettuare tamponi, test e Tracciamento mentre altri 500 lavoreranno sulla richiesta di informazioni e sulle procedure da seguire. I governatori si disconnettono dalla videoconferenza con la certezza quasi matematica che non basteranno. In Piemonte, ad esempio, la regione che da sola ha assunto 2.500 persone ma ha visto naufragare lo stesso la prima linea del Tracciamento. “Potrebbe non bastare”, dicono a Torino, dove i contagi corrono e i tracciamenti si perdono nonostante sia stato profuso un “gigantesco sforzo”. A ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 23 ottobre 2020) Il ministro Boccia chiama iannunciando un contingente di duemila operatori per potenziare le attività dichestate travolte facendo cadere la prima linea di prevenzione del contagio: 1.500 saranno destinati ad effettuare tamponi, test ementre altri 500 lavoreranno sulla richiesta di informazioni e sulle procedure da seguire. I governatori si disconnettono dalla videoconferenza con la certezza quasi matematica che non basteranno. In, ad esempio, la regione che da sola ha assunto 2.500 persone ma ha visto naufragare lo stesso la prima linea del. “Potrebbe non bastare”, dicono a Torino, dove i contagi corrono e i tracciamenti si perdono nonostante sia stato profuso un “gigantesco sforzo”. A ...

Di chiusure e ulteriori blocchi si discuterà anche oggi nell'incontro tra Governo e rappresentanti delle Regioni in programma a Roma.

