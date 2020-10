Totti emoziona anche nei cinema: in 55mila per il film di Infascelli (Di venerdì 23 ottobre 2020) Francesco Totti continua a segnare, stupire e regalare emozioni. Non più su un campo da calcio, purtroppo, visto il livello della serie A, ma al cinema dove il docufilm di 2 ore di Alex Infascelli Mi ... Leggi su leggo (Di venerdì 23 ottobre 2020) Francescocontinua a segnare, stupire e regalare emozioni. Non più su un campo da calcio, purtroppo, visto il livello della serie A, ma aldove il docudi 2 ore di AlexMi ...

angiuoniluigi : RT @leggoit: Totti emoziona anche nei cinema: in 55mila per il film di Infascelli - leggoit : Totti emoziona anche nei cinema: in 55mila per il film di Infascelli - forzaroma : #Totti emoziona anche nei cinema: in 55mila per il film di Infascelli #ASRoma #Cinema - Marilenapas : RT @SkyTG24: Alex Infascelli: 'Totti, genio universale che si emoziona e genera emozione' - SkyTG24 : Alex Infascelli: 'Totti, genio universale che si emoziona e genera emozione' -