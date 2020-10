Torta Carpazi | il dolce più buono che c’è!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di venerdì 23 ottobre 2020): ilpiùche c’è! Amate i dolci? Dovete assolutamente provare a cucinare una buonissima. Di seguito, tutti gli ingredienti ed i procedimenti per poterla fare. Ingredienti per preparare unaPer fare una, avrete bisogno di: 100 ml di acqua 70 grammi di farina 45 grammi di sale fino da cucina 40 grammi di burro 2 uova intere. Per la crema, vi serviranno: 300 ml di latte 100 grammi di burro 60 grammi di zucchero semolato 25 grammi di amido di mais 5 ml di estratto di vaniglia Un uovo intero. Per decorare il vostro, potrete usare: Qualche fiore commestibile Q.b. di zucchero a velo. Fare sciogliere il burro In ...