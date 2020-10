Torna la didattica a distanza alle superiori | la situazione regione per regione

(Di venerdì 23 ottobre 2020) Il numero dei contagi da Coronavirus continua a salire vertiginosamente e sono molti i Governatori che hanno deciso dire allanelle scuole. Stop dunquelezioni in presenza per ridurre al minimo i rischi di contagio e cercare di contenere una seconda ondata di pandemia. Scopriamo allora, dove è stata decisa la sospensione dell’attività scolastica in presenza a favore di una più sicura. Ricordiamo che il 22 ottobre 2020 ha segnato il record di nuovi contagi giornalieri, è stata superata quota 16 mila, numeri che però purtroppo, sono destinati a salire ...

fortunatasono : RT @FPA_net: Torna 'Sulle tracce dell’innovazione' la rubrica del venerdì di #RestartItalia a cura di @m_stentella, live alle 11 su https:/… - marinabbasta : RT @FPA_net: Torna 'Sulle tracce dell’innovazione' la rubrica del venerdì di #RestartItalia a cura di @m_stentella, live alle 11 su https:/… - AndyReMagio : RT @FPA_net: Torna 'Sulle tracce dell’innovazione' la rubrica del venerdì di #RestartItalia a cura di @m_stentella, live alle 11 su https:/… - FPA_net : Torna 'Sulle tracce dell’innovazione' la rubrica del venerdì di #RestartItalia a cura di @m_stentella, live alle 11… - mattino5 : Torna la didattica a distanza nelle scuole superiori in #Lombardia e in #Campania: 'Dobbiamo difendere la didattica… -

Ultime Notizie dalla rete : Torna didattica

Torna la didattica a distanza alle superiori: in quali regioni? All’elenco nutrito di regioni che hanno optato per la didattica a distanza si è aggiunta nelle ultime ore la Puglia. Il Governatore ...Cronaca - Non solo i sindaci - in particolare quelli lombardi -, ma anche il ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina, che torna ad alzare un m . Continua a leggere sul sito ...