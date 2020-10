Torino, Giampaolo: “Peccato non aver vinto. Ho bisogno di tempo, è la prima cosa che ho detto al club” (Di venerdì 23 ottobre 2020) L'allenatore del Toro Marco Giampaolo ha parlato ai microfoni di Sky dopo il pareggio spettacolare tra Sassuolo e Torino: "Col Sassuolo si gioca male, è la squadra che ha il miglior palleggio - ha dichiarato l'attuale allenatore del Torino ai microfoni dell'emittente satellitare. Trova sempre la superiorità numerica. Hanno tanti giocatori bravi nell’uno contro uno. Il Torino ha giocato con fede. Prestazione importante, dispiace per il pareggio. Partita di grande spessore e sacrifico. Forse abbiamo sprecato in diverse situazioni. Ho bisogno di tempo per inculcare le mie idee ai giocatori, con la società sono stato chiaro fin dal primo incontro. È la prima cosa che ho detto al club".caption id="attachment ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 23 ottobre 2020) L'allenatore del Toro Marcoha parlato ai microfoni di Sky dopo il pareggio spettacolare tra Sassuolo e: "Col Sassuolo si gioca male, è la squadra che ha il miglior palleggio - ha dichiarato l'attuale allenatore delai microfoni dell'emittente satellitare. Trova sempre la superiorità numerica. Hanno tanti giocatori bravi nell’uno contro uno. Ilha giocato con fede. Prestazione importante, dispiace per il pareggio. Partita di grande spessore e sacrifico. Forse abbiamo sprecato in diverse situazioni. Hodiper inculcare le mie idee ai giocatori, con la società sono stato chiaro fin dal primo incontro. È lache hoal club".caption id="attachment ...

Gazzetta_it : #Giampaolo: “Prestazione che ci rafforza”. De Zerbi: “Non siamo brillantissimi” #SassuoloTorino - Fantacalcio : Torino, Giampaolo confessa: 'Peccato per il pari. Difesa a 3? Spero mai più...' - sportli26181512 : Giampaolo: 'Il #Torino ha giocato con fede': Il tecnico granata: 'Prestazione importante dei ragazzi. Difesa a tre?… - DiMarzio : 'La società mi è vicina, non ho notato nessun tipo di nervosismo'. Così #Giampaolo dopo #SassuoloTorino - ItaSportPress : Torino, Giampaolo: 'Peccato non aver vinto. Ho bisogno di tempo, è la prima cosa che ho detto al club' -… -