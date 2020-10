Torino da incubo in Serie A. Ma Giampaolo non rischia l’esonero (Di venerdì 23 ottobre 2020) Il Torino sfida il Sassuolo per i primi punti in Serie A: inizio shock. Ma il tecnico granata Giampaolo non è a rischio esonero Il Torino è a caccia dei primi punti stagionali dopo tre sconfitte consecutive in Serie A. Nel mirino dei granata c’è il Sassuolo di Roberto De Zerbi, reduce da un avvio di campionato soddisfacente. «Mi aspettavo di fare qualche punto. La classifica trasmette fiducia e crea entusiasmo, fidelizza i calciatori e tutto l’ambiente. Ma io non mollo nulla», ha detto in conferenza stampa Marco Giampaolo, che gode della piena fiducia del club e non è attualmente a rischio esonero. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 23 ottobre 2020) Ilsfida il Sassuolo per i primi punti inA: inizio shock. Ma il tecnico granatanon è a rischio esonero Ilè a caccia dei primi punti stagionali dopo tre sconfitte consecutive inA. Nel mirino dei granata c’è il Sassuolo di Roberto De Zerbi, reduce da un avvio di campionato soddisfacente. «Mi aspettavo di fare qualche punto. La classifica trasmette fiducia e crea entusiasmo, fidelizza i calciatori e tutto l’ambiente. Ma io non mollo nulla», ha detto in conferenza stampa Marco, che gode della piena fiducia del club e non è attualmente a rischio esonero. Leggi su Calcionews24.com

ftruci : RT @LaStampa: Sotto l’incubo della pandemia, conciliare salute e lavoro è difficile. - LaStampa : Sotto l’incubo della pandemia, conciliare salute e lavoro è difficile. - ladyrosmarino : RT @rep_torino: Torino, pizzeria-ristorante da incubo in corso Brescia: niente abbattitore e cibo nelle buste della spesa [aggiornamento de… - rep_torino : Torino, pizzeria-ristorante da incubo in corso Brescia: niente abbattitore e cibo nelle buste della spesa [aggiorna… - Taxistalobbyst : IO LA BUTTAVO DALLA FINESTRA!! Per una positiva di Torino uscire da casa per gettare la spazzatura è un'incubo, con… -

L’inferno di Auschwitz e il dolore dei sopravvissuti all’Astra di Torino

TORINO. Difficile raccontare Auschwitz ancora. Difficile e senz’altro anche doloroso immergersi in quell’universo stravolto e dolente, che tante volte è stato evocato con parole, immagini, memoriali, ...

