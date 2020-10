Tiziano Ferro: “Grazie Papa Francesco, perché mi ricordi chi sono, da dove vengo e quanto forte rimarrà la mia Fede” (Di venerdì 23 ottobre 2020) Papa Francesco ha aperto in modo chiaro e netto alle coppie e famiglie gay e lo ha fatto attraverso il documentario intitolato “Francesco” di Evgeny Afineevsky, presentato per la prima volta alla Festa del Cinema di Roma. “Gli omosessuali sono figli di Dio e hanno il diritto a una famiglia. Nessuno deve esserne escluso. Ciò che dobbiamo creare è una legge sulle unioni civili”, ha detto il Papa. Il docu-film affronta anche vari temi come quello della pandemia, del razzismo e degli abusi sessuali. Tra i tanti commenti positivi arrivati dalla comunità, anche quello di Tiziano Ferro che con un post sui social ha citato un verso del Vangelo secondo Matteo: “Venite a me, voi tutti, che siete affaticati e oppressi, e io vi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 23 ottobre 2020)ha aperto in modo chiaro e netto alle coppie e famiglie gay e lo ha fatto attraverso il documentario intitolato “” di Evgeny Afineevsky, presentato per la prima volta alla Festa del Cinema di Roma. “Gli omosessualifigli di Dio e hanno il diritto a una famiglia. Nessuno deve esserne escluso. Ciò che dobbiamo creare è una legge sulle unioni civili”, ha detto il. Il docu-film affronta anche vari temi come quello della pandemia, del razzismo e degli abusi sessuali. Tra i tanti commenti positivi arrivati dalla comunità, anche quello diche con un post sui social ha citato un verso del Vangelo secondo Matteo: “Venite a me, voi tutti, che siete affaticati e oppressi, e io vi ...

Corriere : Mi ripetevo: oggi non berrò. Ma programmare non aiuta la sobrietà, semmai la raggira. I gruppi di recupero mi hanno… - IlContiAndrea : #TizianoFerro: “Sono stato alcolista. L’alcol mi dava la forza di non pensare al dolore ma mi portava a voler morir… - clikservernet : Tiziano Ferro: “Grazie Papa Francesco, perché mi ricordi chi sono, da dove vengo e quanto forte rimarrà la mia Fede” - Noovyis : (Tiziano Ferro: “Grazie Papa Francesco, perché mi ricordi chi sono, da dove vengo e quanto forte rimarrà la mia Fed… - totodilf : tiziano ferro è la nostra zoccolw -