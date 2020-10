The Prom: trailer italiano del film Netflix con Meryl Streep e Nicole Kidman (Di venerdì 23 ottobre 2020) Netflix ha reso disponibile un primo trailer italiano di The Prom, adattamento cinematografico del pluripremiato musical di Broadway candidato al Tony con Meryl Streep e Nicole Kidman in arrivo su Netflix l’11 dicembre. La trama ufficiale: Dee Dee Allen (la tre volte premio Oscar Meryl Streep) e Barry Glickman (il vincitore di Tony James Corden) sono due stelle del teatro newyorchese alle prese con una crisi: il loro nuovo e costoso spettacolo di Broadway è un enorme flop che stronca all’improvviso la loro carriera. Nel frattempo, in una cittadina dell’Indiana, la liceale Emma Nolan (l’esordiente Jo Ellen Pellman) affronta tutt’altra delusione: rinunciare al ballo ... Leggi su cineblog (Di venerdì 23 ottobre 2020)ha reso disponibile un primodi The, adattamento cinematografico del pluripremiato musical di Broadway candidato al Tony conin arrivo sul’11 dicembre. La trama ufficiale: Dee Dee Allen (la tre volte premio Oscar) e Barry Glickman (il vincitore di Tony James Corden) sono due stelle del teatro newyorchese alle prese con una crisi: il loro nuovo e costoso spettacolo di Broadway è un enorme flop che stronca all’improvviso la loro carriera. Nel frattempo, in una cittadina dell’Indiana, la liceale Emma Nolan (l’esordiente Jo Ellen Pellman) affronta tutt’altra delusione: rinunciare al ballo ...

