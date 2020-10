The Prom: il nuovo film di Netflix (Di venerdì 23 ottobre 2020) The Prom è il nuovo film che Netflix farà uscire a Natale. Nel cast troviamo alcune star, tra cui Meryl Streep, Nicole Kidman e James Corden. LEGGI ANCHE: The Prom: il musical di Murphy arriverà su Netflix Il Natale è ufficialmente in arrivo e Netflix lancia la sua offerta di film festivi. Tra questi, The Prom potrebbe avere molto successo grazie al suo incredibile cast! Meryl Streep, Nicole Kidman e James Corden sono tra le star che cantano e ballano nel trailer di The Prom, che arriverà al cinema e su Netflix a dicembre. La trama di The Prom su Netflix Meryl e James interpretano due ex star di Broadway – Dee Dee ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di venerdì 23 ottobre 2020) Theè ilchefarà uscire a Natale. Nel cast troviamo alcune star, tra cui Meryl Streep, Nicole Kidman e James Corden. LEGGI ANCHE: The: il musical di Murphy arriverà suIl Natale è ufficialmente in arrivo elancia la sua offerta difestivi. Tra questi, Thepotrebbe avere molto successo grazie al suo incredibile cast! Meryl Streep, Nicole Kidman e James Corden sono tra le star che cantano e ballano nel trailer di The, che arriverà al cinema e sua dicembre. La trama di ThesuMeryl e James interpretano due ex star di Broadway – Dee Dee ...

